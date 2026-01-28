Dopo il successo della prima puntata, torna domani sera su Canale 5 il secondo appuntamento con Striscia la Notizia. Zalone riceve il Tapiro d’oro, mentre Cuccarini si trova in un ruolo insolito. La trasmissione continua a sorprendere con notizie e momenti divertenti.

Dopo il successo della prima puntata torna domani, giovedì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza. Conducono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Una puntata ricca di grandi ospiti: da Gerry Scotti, che per una volta vestirà i panni del concorrente in un’edizione speciale e ricca di colpi di scena de La Ruota della fortuna, a Lorella Cuccarini, che si trasformerà in “Wonder Cucca”, la super inviata di Striscia. E ancora: Gabriel Garko che darà prova del suo passato da ballerino in una coreografia con le Veline, e il trio formato da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, i “Bellissimi di Retequattro” che, annunciati da Emanuela Folliero, si cimenteranno in una veste a loro particolarmente insolita. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - STRISCIA LA NOTIZIA: TAPIRO D’ORO A ZALONE, CUCCARINI IN UN RUOLO MAI VISTO

Approfondimenti su Striscia la Notizia

Gerry Scotti torna a far parte del cast di Striscia la Notizia.

Questa sera a Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante.

Ultime notizie su Striscia la Notizia

Argomenti discussi: Tapiro d'oro da prima serata a Rosario Fiorello, mai menzionato in nessuno dei recenti scandali dei vip; Striscia debutta in prima serata con Maria De Filippi inviata e Tapiro a Fiorello; Il primo tapiro del nuovo Striscia la Notizia a Fiorello e le prime immagini di Maria De Filippi inviata; Striscia la Notizia torna in prima serata su Canale 5: Tapiro d’oro a Fiorello, Maria De Filippi inviata speciale. Tutte le novità.

