STRISCIA LA NOTIZIA | TAPIRO D’ORO A ZALONE CUCCARINI IN UN RUOLO MAI VISTO

Dopo il successo della prima puntata, torna domani sera su Canale 5 il secondo appuntamento con Striscia la Notizia. Zalone riceve il Tapiro d’oro, mentre Cuccarini si trova in un ruolo insolito. La trasmissione continua a sorprendere con notizie e momenti divertenti.

Dopo il successo della prima puntata  torna  domani, giovedì 29 gennaio, in prima serata su  Canale 5  il secondo appuntamento con  Striscia la notizia – La voce della presenza. Conducono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da  sei Veline  e dalla  band dal vivo  diretta dal maestro  Demo Morselli. Una puntata ricca di grandi ospiti: da  Gerry Scotti, che per una volta vestirà i panni del concorrente in un’edizione speciale e ricca di colpi di scena de  La Ruota della fortuna, a  Lorella Cuccarini, che si trasformerà in “Wonder Cucca”, la super inviata di  Striscia. E ancora: Gabriel Garko  che darà prova del suo passato da ballerino in una coreografia con le Veline, e il trio formato da  Paolo Del Debbio,  Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, i “Bellissimi di Retequattro” che, annunciati da  Emanuela Folliero, si cimenteranno in una veste a loro particolarmente insolita. 🔗 Leggi su Bubinoblog

