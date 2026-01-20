Il ritorno discografico di Laura Pausini ha suscitato diverse reazioni: mentre Fiorello si è schierato a suo favore, Selvaggia Lucarelli ha espresso dure critiche, definendo la sua cover di “Due Vite” come un fallimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando le opinioni contrastanti nel panorama musicale italiano. Un episodio che mette in luce come le opinioni pubbliche possano divergere anche su artisti di grande rilievo.

Scoppia il caso sul comeback di Laura Pausini: tra l'appoggio di Fiorello e le critiche durissime di Selvaggia Lucarelli Il ritorno discografico di Laura Pausini si è trasformato in un caso mediatico ben più rumoroso del previsto.

© Lawebstar.it - Fiorello difende Laura Pausini dopo la cover di Due Vite, Selvaggia Lucarelli la stronca: “Mengoni trasformato in un disaster movie”

Laura Pausini al centro di una violenta polemica: Selvaggia Lucarelli la stronca, Fiorello al difendeIl ritorno discografico di Laura Pausini ha suscitato reazioni contrastanti, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Laura Pausini canta "Due Vite" di Mengoni e scoppia la polemica social, Fiorello la difende

Argomenti discussi: Fiorello difende Laura Pausini: Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima; Fiorello contro le critiche a Pausini: 'Una cover è un segno di stima'; Fiorello difende Laura Pausini: E allora Frank Sinatra?, la stoccata dopo critiche alla cover di Mengoni; Laura Pausini, botta e risposta sui social: commenti negativi sulla cover di Mengoni. Lo staff risponde alle critiche . E Fiorello la difende.

