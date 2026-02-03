I coordinatori di Fratelli d’Italia nei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano chiedono ai vertici del partito di trovare subito candidati di spessore per le elezioni comunali di primavera. Mauro Mori e Antonio Pannico si rivolgono direttamente al centro del partito, sottolineando l’urgenza di individuare figure autorevoli che possano rappresentare al meglio le due città. La richiesta si fa più forte in un momento in cui le liste si stanno preparando e la scelta dei candidati diventa cruciale.

Tempo di lettura: 2 minuti I coordinatori cittadini di Fratelli d’Italia di Portici e San Giorgio a Cremano, Mauro Mori e Antonio Pannico, lanciano un accorato appello ai vertici del partito per per individuare candidature autorevoli alle comunali di primavera. Le due città, di grandi dimensioni, hanno visto nel corso degli anni ridursi a zero la rappresentanza del centrodestra nei consigli comunali: “I rappresentanti territoriali di Fratelli d’Italia rivolgono un appello ai vertici nazionali”, scrivono Mori e Pannico, “regionali e provinciali dei partiti che compongono la nostra coalizione, affinché si apra con urgenza una riflessione politica seria e concreta sulle prossime elezioni amministrative nei comuni di San Giorgio a Cremano e Portici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’appello dei coordinatori di Fdi di Portici e San Giorgio: “Subito candidati autorevoli”

Approfondimenti su Portici San Giorgio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Portici San Giorgio

Argomenti discussi: Al via il censimento dei senzatetto, a Palermo rispondono all'appello 400 volontari; Emeroteca, c’è un piano: Asse con le biblioteche; Lieto fine per la donna scomparsa da Francavilla: è stata ritrovata e sta bene; GAZA: AL CIRCOLO ARCI QUERENCIA DELL'AQUILA ASTA DI OPERE D'ARTE PER PROGETTI DI AIUTO ALLA POPOLAZIONE.

Un coordinatore, autisti e addetti: la Pubblica Assistenza assumeFUCECCHIO. Tre tipi di posizioni per nuove graduatorie per aspiranti lavoratori nel terzo settore. È l’appello, con triplo bando, lanciato a chi vuol mettersi alla prova da parte della Pubblica Assist ... msn.com

Avviso pubblico Manifestazione di interesse all'iscrizione nell'elenco regionale dei coordinatori/direttori di Ambito03/04/2024 - Si pubblica di seguito l’Elenco dei Direttori/Coordinatori d’Ambito aggiornato a seguito dell’adozione del Decreto Dirigenziale n. 227 del 26/03/2024 ad oggetto Avviso pubblico ... regione.campania.it

Impianti tutti aperti da Malga San Giorgio a Conca dei Parpari - facebook.com facebook