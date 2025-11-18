 Regionali domani nuovo incontro a San Giorgio del Sannio con i candidati Cacciano e Razzano

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo appuntamento nel Medio Calore per il Partito Democratico, impegnato nel suo tour elettorale a sostegno dei candidati alle elezioni regionali della Campania, Giovanni Cacciano e Rosa Razzano. Domani sera, alle ore 19 presso “Afforno”, in via Tommaso Rossi, 19, a San Giorgio del Sannio, i candidati Dem incontreranno cittadini, amministratori e rappresentanti del territorio per raccogliere le istanze del Medio Calore e per illustrare le proposte di sviluppo da portare in Consiglio Reginale. L’evento, che è aperto a tutti, conferma la volontà del Pd Sannio di costruire un confronto aperto e partecipato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

