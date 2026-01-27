In un’indagine condotta a Villa Borghese, Buonvino analizza la complessità dei giovani di oggi, rivelando un quadro caratterizzato da apparenza e artificiosità. La scena del crimine appare come una scenografia, priva di spontaneità, riflettendo un sentimento di falsità e costruzione piuttosto che di impulsività o rabbia autentica.

C’era qualcosa di finto, di allestito, come una scenografia, in quel delitto. Nulla che avesse a che fare con l’impulso, con la furia di un istante, con una rabbia non trattenuta. Un omicidio da adulti, da gente esperta che non si fa prendere dalla fretta o dal timore di un rumore inaspettato. Tutto era stato disegnato e previsto. La ragazza, forse ubriaca o stordita, lo avrebbero detto gli esami autoptici, era stata legata al cavo più resistente. Probabilmente non si era accorta di quello che stava accadendo. Infatti nessuno, lo si riscontrava dall’assenza di telefonate al commissariato nella notte, aveva percepito un urlo o una richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In una nuova indagine a Villa Borghese, Buonvino scopre la realtà enigmatica dei ragazzi di oggi

Approfondimenti su Villa Borghese

Venerdì 30 gennaio alle 16:30, presso Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna, Walter Veltroni presenterà il suo ultimo romanzo, “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Villa Borghese

Argomenti discussi: Ue, nuova indagine su X per i deepfake sessuali di Grok; Nuova indagine UE sui sistemi X e Grok; Ue, aperta nuova indagine su X per contenuti deepfake sessuali su Grok; La Commissione Ue ha avviato una nuova indagine su X.

L'Ue lancia una nuova indagine su X. Faro sui contenuti illegali di Grok, compresi i deepfake sessualiNel mirino il chatbot di Elon Musk. In Europa, nessuna azienda guadagnerà denaro violando i nostri diritti fondamentali ... huffingtonpost.it

Ue, aperta nuova indagine su X per contenuti deepfake sessuali su GrokLa Commissione Ue ha avviato una nuova indagine formale contro X per la diffusione di contenuti deepfake sessuali su Grok. Ai sensi delle norme sui servizi digitali, la Commissione valuterà infatti se ... tg24.sky.it

E Villa Borghese continua ad essere usata come parcheggio eh - facebook.com facebook

Maria Grazia Calandrone: «A 9 mesi fui abbandonata dai miei a Villa Borghese. Questa città mi ha accolto» x.com