L’angelo con l’elmetto | cronache allucinate da una basilica occupata dalla politica

A San Lorenzo in Lucina si respira un’aria diversa. La basilica, spesso teatro di preghiere e silenzio, si trasforma in un palcoscenico di parole e tensioni. Qui, tra restauri e immagini sacre, si racconta di un sogno insolito: la Madonna che parla romano e chiede di eliminare le accise. Un mix di religione e politica che coinvolge chi frequenta il luogo, tra cherubini, miracoli e richieste di cambiamento fiscale.

C'è odore di incenso e solvente chimico, a San Lorenzo in Lucina. Un profumo che ti entra nel cervello come una notifica dell'Agenzia delle Entrate. Il restauratore Bruno Valentinetti confessa di essere stato posseduto, e già qui capisci che non siamo più nel campo dell'arte sacra ma in quello della neurologia applicata alla politica. Sogna la Meloni vestita di bianco, versione Madonna di Fatima con spin doctor incorporato, che gli ordina di dipingere un angelo "a mia immagine e somiglianza". Altro che Estasi di Santa Teresa: qui siamo all'Estasi del Consiglio dei Ministri. La mano va da sola, dice.

