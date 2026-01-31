Giorgia Meloni versione angelo in una basilica di Roma? Un affresco restaurato la polemica politica e la replica ironica della premier
Un affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina mostra un angelo dal volto che ricorda molto quello di Giorgia Meloni. La scoperta ha scatenato polemiche sui social e anche qualche battuta ironica da parte della premier stessa, che ha preso la cosa con un sorriso. Intanto, la Soprintendenza ha aperto un'indagine per capire se ci siano stati interventi non autorizzati sul dipinto. La vicenda ha diviso l’opinione pubblica tra chi vede un caso di satira e chi invece si preoccupa di possibili alterazioni dell’opera.
Nella chiesa, situata nei pressi del Mausoleo di Augusto, un dipinto recentemente restaurato raffigura, tra le altre figure, due angeli. Uno di questi, secondo molti osservatori, presenterebbe tratti sorprendentemente simili a quelli della presidente del Consiglio. Il cherubino si trova accanto al busto marmoreo di Umberto II di Savoia, nella cappella alla destra dell’altare. A segnalare per primo la somiglianza è stato il sito de la Repubblica. Da lì la notizia si è rapidamente diffusa sul web, generando una pioggia di meme e commenti ironici, ma anche critiche politiche, soprattutto da parte delle opposizioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Giorgia Meloni
Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, volto di Giorgia Meloni su un affresco dopo restauro, lei: "Non somiglio a un angelo" - VIDEO
A Roma, la Basilica di San Lorenzo in Lucina torna sotto i riflettori dopo il restauro di un affresco che mostra il volto di Giorgia Meloni.
«Un angelo ora ha il viso di Meloni»: spunta il ritratto dal restauro in una basilica a Roma. Sui social la battuta della premier
Un ritratto restaurato in una basilica di Roma fa parlare sui social.
Ultime notizie su Giorgia Meloni
Giorgia Meloni versione «angelo» in una basilica di Roma? Un affresco restaurato, la polemica politica e la replica ironica della premierUn affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina scatena il dibattito: un angelo dal volto simile a quello di Giorgia Meloni, tra ironia social, polemica politica e verifiche della Sopri ... vanityfair.it
Il cherubino con il volto di Giorgia Meloni nella basilica romana è un caso. Il parroco: Se fosse non è un problemaL'autore: L'opera l’ho fatta io a 25 anni. Alle polemiche rispondo che sono tutte invenzioni. C'è anche chi dice che l’altro angelo è Conte ... ilfattoquotidiano.it
Giorgia Meloni si fa una risata via Facebook, la Diocesi cade dal pero, le opposizioni incalzano e il ministero della Cultura manda niente meno che un’ispezione della Sovrintendenza. Tutto per colpa di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San - facebook.com facebook
L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina ift.tt/SfYJiBe x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.