Giorgia Meloni versione angelo in una basilica di Roma? Un affresco restaurato la polemica politica e la replica ironica della premier

Un affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina mostra un angelo dal volto che ricorda molto quello di Giorgia Meloni. La scoperta ha scatenato polemiche sui social e anche qualche battuta ironica da parte della premier stessa, che ha preso la cosa con un sorriso. Intanto, la Soprintendenza ha aperto un'indagine per capire se ci siano stati interventi non autorizzati sul dipinto. La vicenda ha diviso l’opinione pubblica tra chi vede un caso di satira e chi invece si preoccupa di possibili alterazioni dell’opera.

