Landriano furto di notte da un camion parcheggiato | rubati scatoloni di wurstel

Questa mattina presto, a Landriano, un camion parcheggiato fuori da una logistica è stato svaligiato. Il camionista si è svegliato intorno alle 4, sentendo dei rumori provenire dall’interno del veicolo. Quando è sceso, ha trovato il bagagliaio aperto e alcuni scatoloni di wurstel spariti. I ladri sono entrati nel veicolo durante la notte e sono fuggiti prima che arrivassero le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Landriano (Pavia), 3 febbraio 2026 - Erano circa le 4 di oggi, martedì 3 febbraio, quando il camionista, che dormiva nella cuccetta nell' abitacolo del tir, parcheggiato fuori da una logistica in via Intini a Landriano, è stato svegliato da dei rumori. Non ha fatto in tempo a intercettare i ladri, ma appena si è reso conto di essere stato derubato ha chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Pavia. Dal rimorchio del camion, forzato il portellone, ignoti malviventi hanno portato via una refurtiva anomala: due scatoloni contenenti wurstel, di una nota marca, per un valore non quantificato.

