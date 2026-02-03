Laghezza in visita al Dltm | Importante collaborazione

Il presidente di Confindustria La Spezia, Alessandro Laghezza, ha visitato il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine. Era in compagnia del direttore generale Paolo Faconti. Sono stati accolti dal presidente del Dltm, Lorenzo Forcieri, e dal suo staff. La visita si inserisce in un dialogo aperto tra le due realtà, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra imprese e tecnologie marine.

Il presidente di Confindustria La Spezia Alessandro Laghezza, accompagnato dal direttore generale Paolo Faconti, ha fatto visita al Distretto Ligure delle Tecnologie Marine su invito del presidente Lorenzo Forcieri, che li ha accolti insieme al personale. "Ringrazio il presidente Laghezza e il direttore generale Faconti – commenta il presidente Forcieri – per aver accolto l’invito a visitare la sede del Dltm. Questo incontro è stato l’occasione di illustrare i risultati raggiunti in questi anni, i progetti in corso e le iniziative future del Distretto. Abbiamo, con l’occasione, ribadito la volontà di continuare il positivo rapporto con Confindustria La Spezia nell’interesse del sistema industriale ligure". 🔗 Leggi su Lanazione.it

