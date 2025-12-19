Sicurezza pubblica il prefetto | Importante la collaborazione tra istituzioni

Durante gli scambi di auguri natalizi al palazzo del governo di piazza Unità d'Italia, il prefetto Giancarlo Dionisi ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per garantire la sicurezza pubblica e affrontare temi cruciali come la Darsena Europa e i livelli occupazionali in città. Un momento di confronto e riflessione sulle sfide e le strategie future per la comunità locale.

Dal tema della sicurezza alla Darsena Europa fino ai livelli occupazionali in città. Sono stati tanti i temi affrontati dal prefetto Giancarlo Dionisi in occasione dei consueti scambi di auguri natalizi nel palazzo del governo di piazza Unità d'Italia. Il messaggio che ha voluto rivolgere alle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

