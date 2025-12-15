Visita dell’ambasciatrice lituana a Pescara | dal volo per Kaunas alla collaborazione tra musei

L’ambasciatrice della Lituania in Italia, Dalia Kreiviené, ha visitato Pescara incontrando le autorità locali. Durante la visita, ha avuto modo di discutere di future collaborazioni tra i musei dei due paesi, sottolineando l’importanza di rafforzare i legami culturali e promuovere scambi tra le comunità.

Ha visitato Pescara l'ambasciatrice della Lituania in Italia Dalia Kreiviené che in Comune ha incontrato il sindaco Carlo Masci, il vicesindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota e il dirigente Luca Saraceni. Con lei c'era anche l'addetto culturale dell'ambasciata e dalla direttrice della.