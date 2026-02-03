La Basilica di San Lorenzo in Lucina si prepara a ripristinare l’affresco con il volto di Meloni. Dopo settimane di polemiche, i restauratori lavorano per riportare l’immagine originale, che alcuni avevano coperto o oscurato. Centinaia di visitatori si fermano ad ammirare i lavori in corso, sperando di vedere presto la scena completa come era stata dipinta in passato. La chiesa si riempie di curiosi che vogliono assistere al ritorno di un’immagine che ha fatto discutere la città.

La vittoria alata nella Basilica di San Lorenzo in Lucina potrebbe presto cambiare volto, o meglio, tornare quello di una volta. La Soprintendenza speciale di Roma, guidata da Daniela Porro, ha avviato un’indagine interna per verificare se il recente restauro abbia alterato i connotati dell’originale del 2000, rendendolo simile alla premier Giorgia Meloni. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiesto chiarezza: se i documenti d’archivio confermeranno la modifica non autorizzata, la versione “politica” verrà rimossa per ripristinare l’iconografia originale. Mentre il Vicariato prende le distanze parlando di un’iniziativa arbitraria del restauratore, si attende il responso degli archivi per chiudere un caso che ha già scatenato polemiche e ironia social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’affresco di San Lorenzo col volto di Meloni: l’immagine originale sarà ripristinata. Nella Basilica centinaia di visitatori

Giorgia Meloni ha preso la parola sui social per commentare il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

A Roma, la Basilica di San Lorenzo in Lucina torna sotto i riflettori dopo il restauro di un affresco che mostra il volto di Giorgia Meloni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

