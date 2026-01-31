A Roma, la Basilica di San Lorenzo in Lucina torna sotto i riflettori dopo il restauro di un affresco che mostra il volto di Giorgia Meloni. La premier ha commentato l’immagine dicendo che non somiglia a un angelo, ma il restauratore Bruno Valentinetti spiega che si tratta di un volto già presente 25 anni fa e che non è stato modificato. Valentinetti ha precisato di aver semplicemente ripristinato i disegni e i colori originali, senza cambiare nulla. La polemica sulla somiglianza continua a dividere, ma il restauratore garant

A respingere le polemiche è stato Bruno Valentinetti, il restauratore che ha eseguito i lavori. "Chi lo dice che è la Meloni? Per questo volto ho fatto un restauro e ho restaurato quello che c'era prima 25 anni fa, uguale, ho dovuto riprendere i disegni e i colori di 25 anni fa", ha affermato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, volto di Giorgia Meloni su un affresco dopo restauro, lei: "Non somiglio a un angelo" - VIDEO

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, qualcuno ha fatto comparire il volto di Giorgia Meloni su un monumento.

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un restauro ha acceso le polemiche.

Argomenti discussi: Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni; Incendi misteriosi nel centro di Roma; Presentata la guida al Museo Archeologico S. Lorenzo.

