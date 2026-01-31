Affresco col volto di Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma la premier ci scherza sui social

Giorgia Meloni ha preso la parola sui social per commentare il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Nell’opera, un angelo sembra avere il suo volto, e la premier ha scherzato sulla somiglianza, lasciando trasparire un tono leggero e diretto. La discussione ha attirato l’attenzione di molti, ma Meloni ha preferito affrontarla con una battuta, senza troppi giri di parole.

Sta facendo discutere il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, nel quale un angelo sembra avere il volto della premier Giorgia Meloni. Sul caso è intervenuta ironicamente la stessa presidente del Consiglio sui social dichiarando di non somigliare a un angelo. La premier scherza sui social sull'angelo col suo volto Il commento del parroco della basilica Chi è il restauratore Bruno Valentinetti L'indagine del Vicariato La premier scherza sui social sull’angelo col suo volto Il sacrestano della basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, è anche colui che ha restaurato gli angeli nell’ala della chiesa dedicata a Umberto II di Savoia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Affresco col volto di Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, la premier ci scherza sui social Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina Angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, la denuncia sul restauro Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, qualcuno ha fatto comparire il volto di Giorgia Meloni su un monumento. Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, volto di Giorgia Meloni su un affresco dopo restauro, lei: "Non somiglio a un angelo" - VIDEO A Roma, la Basilica di San Lorenzo in Lucina torna sotto i riflettori dopo il restauro di un affresco che mostra il volto di Giorgia Meloni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Le immagini dell'angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina Argomenti discussi: Meloni scherza su affresco con il suo volto: No, decisamente non sembro un angelo; Volto Meloni in un affresco dopo restauro in basilica, Pd chiede intervento Giuli. Fdi: Dem in delirio mistico; Bergamo sotterranea - Lombardia Segreta - eventi; La parte più antica del monastero mostra gli affreschi ai visitatori. Roma, un angelo col volto di Meloni dopo restauro in chiesa: è polemicaRoma - Un volto che ricorda quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un affresco restaurato, al posto di un cherubino generico, e una scia di ... pupia.tv L’Angelo col volto della Premier: l’affresco restaurato diventa un caso politicoA sollevare il caso è stato il quotidiano La Repubblica che ha pubblicato l’immagine del nuovo volto dell’angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel Centro di Roma. Un volto molto simile a ... tiburno.tv "L'angelo col volto di Meloni Invenzioni". Il restauratore respinge le polemiche. L'opera, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, scatena proteste. #ANSA - facebook.com facebook Meloni sul restauro della Basilica di San Lorenzo: "No, non somiglio a un angelo" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.