L' Aeronautica Militare tra i ghiacci della Norvegia

L’Aeronautica Militare ha portato avanti un’esercitazione in condizioni estreme in Norvegia. Per diversi giorni, i piloti hanno affrontato ghiaccio, neve e temperature fino a -25°C. L’obiettivo era testare la capacità di operare in ambienti molto rigidi e adattare le tecniche di volo alle condizioni più dure. I voli si sono svolti tra paesaggi ghiacciati, mettendo alla prova anche le attrezzature e i sistemi di bordo. Un passo importante per prepararsi a eventuali interventi in zone difficili.

Ghiaccio, neve e temperature fino a -25°C. È in questo scenario estremo che l’Aeronautica Militare ha condotto nei giorni scorsi l’esercitazione «Cold Weather Ops 2026». Gli equipaggi dei C-130J hanno operato dalla base aerea di Bardufoss, addestrandosi su piste rese difficili da ghiaccio e neve e simulando missioni di trasporto e aviolancio tra i fiordi norvegesi. La prima fase dell’attività ha riguardato la familiarizzazione del personale con le complesse procedure di conservazione, manutenzione, avviamento e rullaggio del velivolo in condizioni di freddo estremo. L’attività al suolo è stata seguita da voli nel circuito di traffico locale, finalizzati al riconoscimento dei punti di riporto a vista e all’inserimento in sicurezza nelle operazioni di una base non conosciuta. 🔗 Leggi su Laverita.info

