L' Aeronautica Militare tra i ghiacci della Norvegia

L’Aeronautica Militare ha portato avanti un’esercitazione in condizioni estreme in Norvegia. Per diversi giorni, i piloti hanno affrontato ghiaccio, neve e temperature fino a -25°C. L’obiettivo era testare la capacità di operare in ambienti molto rigidi e adattare le tecniche di volo alle condizioni più dure. I voli si sono svolti tra paesaggi ghiacciati, mettendo alla prova anche le attrezzature e i sistemi di bordo. Un passo importante per prepararsi a eventuali interventi in zone difficili.

Ghiaccio, neve e temperature fino a -25°C. È in questo scenario estremo che l’Aeronautica Militare ha condotto nei giorni scorsi l’esercitazione «Cold Weather Ops 2026». Gli equipaggi dei C-130J hanno operato dalla base aerea di Bardufoss, addestrandosi su piste rese difficili da ghiaccio e neve e simulando missioni di trasporto e aviolancio tra i fiordi norvegesi. La prima fase dell’attività ha riguardato la familiarizzazione del personale con le complesse procedure di conservazione, manutenzione, avviamento e rullaggio del velivolo in condizioni di freddo estremo. L’attività al suolo è stata seguita da voli nel circuito di traffico locale, finalizzati al riconoscimento dei punti di riporto a vista e all’inserimento in sicurezza nelle operazioni di una base non conosciuta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L'Aeronautica Militare tra i ghiacci della Norvegia Approfondimenti su Aeronautica Militare Aeronautica Militare FW26/27: libertà di creare tra heritage aeronautico e stile classico La collezione FW2627 di Aeronautica Militare unisce heritage aeronautico e stile classico, offrendo un design che esprime libertà di creazione. Pitti 109: Aeronautica Militare sull’andamento della moda e l’importanza dei negozi fisici Pitti Uomo 109 rappresenta un momento di confronto per il settore moda internazionale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Aeronautica Militare Argomenti discussi: L’Aeronautica Militare alla 18ª European Space Conference: la Difesa motore della sicurezza spaziale europea; 61° Stormo: consegnate le Aquile Turrite ai nuovi piloti militari; Difesa: l’Aeronautica Militare addestrerà piloti della Lithuanian Air Force per velivoli da trasporto; Neonato in gravissime condizioni, volo d’urgenza dell’Aeronautica Militare per salvargli la vita. L’Aeronautica Militare alla 18ª European Space Conference: la Difesa motore della sicurezza spaziale europeaL’Aeronautica Militare ha partecipato alla 18ª edizione della European Space Conference, il principale appuntamento europeo dedicato all’evoluzione delle politiche e delle capacità nel dominio spazial ... md80.it ITA Airways e Aeronautica Militare: una collaborazione istituzionale all’insegna dell’eccellenza tra aviazione militare e civileITA Airways ha accolto oggi presso le proprie strutture una delegazione di 50 Allievi della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo, in una visita istituzionale che rientra nell’ambito ... md80.it +++ ALLERTA METEO, L'AERONAUTICA MILITARE: "DOMANI BURRASCA, NEVE E TEMPORALI IN 5 REGIONI" +++ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.