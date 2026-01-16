Pitti 109 | Aeronautica Militare sull’andamento della moda e l’importanza dei negozi fisici

Pitti Uomo 109 rappresenta un momento di confronto per il settore moda internazionale. In questa serie di video, Aeronautica Militare illustra la propria collezione, condividendo progetti futuri e analizzando l’importanza dei negozi fisici nel panorama attuale e futuro della moda. Un’occasione per approfondire i trend e le strategie di un sistema in evoluzione.

Pitti Uomo 109 si conferma spazio di confronto e visione per il sistema moda internazionale. In questa serie di video interviste, Aeronautica Militare presenta la collezione, racconta i progetti che ne orientano il futuro e offre una riflessione sul ruolo della moda oggi e domani.

