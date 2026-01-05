Aeronautica Militare FW26 27 | libertà di creare tra heritage aeronautico e stile classico

La collezione FW26/27 di Aeronautica Militare unisce heritage aeronautico e stile classico, offrendo un design che esprime libertà di creazione. Con attenzione ai dettagli e un equilibrio tra tradizione e contemporaneità, questa linea rappresenta un’interpretazione sobria e raffinata del patrimonio aeronautico italiano, pensata per chi cerca qualità e stile senza compromessi.

Con la collezione FW2627, Aeronautica Militare rinnova il proprio linguaggio stilistico mettendo al centro un concetto chiave: la libertà di creare. Libertà di mescolare codici, materiali e suggestioni, superando i confini tradizionali tra abbigliamento funzionale e guardaroba classico. Il risultato è una proposta maschile coerente, versatile e profondamente contemporanea, che interpreta il DNA del brand.

