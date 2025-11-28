Ladispoli allarme topi alla scuola Melone | il Comune respinge le accuse di immobilismo
Ladispoli, 28 novembre 2025 – Nei giorni scorsi la denuncia di presenza di topi all’interno e nelle pertinenze dell’Istituto comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli ha suscitato preoccupazione tra famiglie e personale scolastico. Il Comune replica con una nota ufficiale, nella quale ricostruisce gli interventi di derattizzazione effettuati nei vari plessi e respinge con decisione le accuse, rivendicando un’azione “tempestiva, documentata e costantemente monitorata”. L’intervento dell’Assessorato all’Istruzione. “In riferimento all’articolo di stampa apparso nelle ultime ore e alla segnalazione pervenuta relativamente alla presenza di roditori presso l’Istituto Comprensivo Corrado Melone, si ritiene doveroso ristabilire con chiarezza i fatti, nell’interesse della comunità scolastica e della cittadinanza tutta”, spiega Margherita Frappa, assessore all’Istruzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
