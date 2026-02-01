Autista di bus lascia bambino a piedi a Belluno | Errore mio risponderò delle conseguenze

Un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare per sei chilometri nella neve, da una località del Cadore fino a Belluno. L’autista del bus lo ha lasciato a piedi, senza capire che si trattava di un minore. Ora l’autista si prende le sue responsabilità e promette di rispondere delle conseguenze.

Un bambino di 11 anni è stato costretto a camminare per sei chilometri nella neve, da una località del Cadore a Belluno, dopo essere stato sceso dall’autobus da un autista che non ha riconosciuto la sua condizione di minorenne. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 30 gennaio 2026, durante il rientro a casa da scuola. Il ragazzo, che aveva un carnet di biglietti da 2,50 euro, ha tentato di pagare con un titolo non valido per il percorso richiesto. L’autista, Salvatore Russotto, 61 anni, ha deciso di farlo scendere, ritenendo che non fosse in possesso del biglietto corretto. Nonostante il minore avesse un titolo di viaggio, l’uomo ha insistito sulla mancata validità del documento, senza considerare la sua età né le responsabilità che derivano dal trasporto di minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Belluno un bambino è stato lasciato a piedi dal bus.

La Procura di Belluno ha aperto un’indagine sul caso di un bambino di 11 anni che, senza biglietto, è stato costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve e con il freddo, dopo che il bus della linea 30 Calalzo-Cortina gli aveva vietato di salire.

Argomenti discussi: Autista del bus lascia a piedi 11enne a Vodo, 6 km a piedi sotto la neve: rischio ipotermia, madre indignata; Ragazzino di 11 anni cacciato dal bus perché non aveva il biglietto olimpico: sospeso e denunciato l'autista che l'ha lasciato al gelo; Sospeso l’autista che ha cacciato il bambino dal bus perché senza biglietto ‘olimpico’. Disumano, è abbandono di minore; Bimbo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve: sospeso l'autista di un autobus Cortina-Calalzo.

Autista del bus lascia a piedi 11enne a Vodo, 6 km a piedi sotto la neve: Sta ancora male, famiglia querelaBimbo di 11 anni fatto scendere dal bus: non aveva il biglietto da 10 euro per Milano-Cortina 2026. Ha camminato per 6 km a piedi con la neve ... virgilio.it

Belluno, autista si scusa. Al bimbo proposto ruolo in cerimonia apertura Milano CortinaLeggi su Sky TG24 l'articolo Belluno, autista si scusa. Al bimbo proposto ruolo in cerimonia apertura Milano Cortina ... tg24.sky.it

Che dire dello stronzo autista che lascia un bambino/ragazzino nella neve e nel freddo perché ha un biglietto sbagliato Lo stronzo, aveva a disposizione varie soluzioni, a parte quelle elementari della semplice convivenza, per risolvere la questione. Invece c - facebook.com facebook