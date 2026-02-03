LA VOLTA BUONA MARIANA RODRIGUEZ | ARRESTATA ED ESPULSA AL MIO ARRIVO IN ITALIA

Mariana Rodriguez, attrice venezuelana, si racconta a “La Volta Buona”. La donna rivela di essere stata arrestata ed espulsa subito dopo il suo arrivo in Italia. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà e le tensioni che ha dovuto affrontare in un momento così delicato. La Rodriguez, nota per il film “Buen Camino” di Checco Zalone, ha parlato di come questa esperienza le abbia segnato la prima fase del suo soggiorno nel nostro paese.

Da segnalare, tra gli ospiti della puntata odierna de “La Volta Buona” Mariana Rodriguez, attrice venezuelana protagonista del film campione d’incassi Buen Camino di Checco Zalone, e nel corso del talk show parla della dura esperienza personale vissuta al suo arrivo in Italia. Caterina Balivo chiede: “Quando sei arrivata dal Venezuela in Italia, sei stata arrestata per tre giorni. Cosa è successo, Mariana? Io ho letto tre giorni in carcere”. Mariana Rodriguez: “Sì, sì. Mi hanno deportata (espulsa ndr) in Venezuela, quindi. panico totale. Cinquanta euro in tasca, un biglietto con tre mesi. E quindi mi hanno detto: ‘Ragazza mia, devi tornare indietro’. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Mariana Rodriguez, attrice protagonista di 'Buen camino', ha condiviso la sua esperienza lavorativa al fianco di Checco Zalone.

