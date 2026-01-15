La volta buona Mariana Rodriguez | Ho realizzato il sogno di lavorare con Checco Zalone

Mariana Rodriguez, attrice protagonista di 'Buen camino', ha condiviso la sua esperienza lavorativa al fianco di Checco Zalone. Ospite nel programma di Caterina Balivo, ha parlato del suo percorso e delle emozioni legate alla collaborazione con il noto comico pugliese. Un momento di riflessione e soddisfazione che evidenzia l’importanza delle opportunità nel mondo dello spettacolo italiano.

(Adnkronos) – "Ho realizzato il sogno di lavorare con Checco Zalone". Mariana Rodriguez, attrice del film 'Buen camino', è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona dove ha raccontato la sua esperienza sul set al fianco del comico pugliese. Mariana Rodriguez ha confessato di essere da sempre una grande fan.

