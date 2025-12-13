La pornostar Bonnie Blue in furgone in cerca di neo diplomati per i video | arrestata ed espulsa dall'Indonesia

Bonnie Blue, pornostar statunitense, è stata arrestata e poi espulsa dall'Indonesia dopo essere stata trovata in un furgone in cerca di neo diplomati per i video. La sua vicenda ha coinvolto l'applicazione di severe norme sul materiale per adulti e sulle immigrazioni nel paese, con rischi di una lunga pena detentiva.

