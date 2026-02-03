la volta buona gaspare ricorda zuzzurro 9 caterina balivo diventa attrice 8

Il 3 febbraio torna su Rai1 una nuova puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo. La conduttrice apre il suo salotto a ospiti diversi, tra risate e momenti più toccanti. Ricordi di Gaspare sulla figura di Zuzzurro si mescolano alle chiacchiere sulla carriera di Caterina, ora anche attrice. La puntata promette di portare in scena storie e aneddoti che catturano l’attenzione del pubblico.

Il 3 febbraio torna una nuova puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo. La conduttrice, ancora una volta, ha portato nel suo salotto tanti ospiti, fra risate, momento commoventi e tanti aneddoti riguardanti il mondo dello spettacolo. Il legame fra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina. Voto: 8. A La Volta Buona si parla di coppie inossidabili della tv, del cinema e della musica. Fra le coppie più applaudite quella formata da Stefano De Martino ed Herbert Ballerina che oltre ad essere amici guidano insieme Affari Tuoi. Il legame fra il conduttore e il comico infatti rende speciale ogni puntata, grazie ad un feeling fortissimo, nato grazie a varie collaborazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

Nino 'Gaspare' Formicola ricorda gli ultimi mesi di Zuzzurro.

Durante la settimana dal 15 al 19 dicembre, La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, si immergerà nelle tradizioni e nell’atmosfera natalizia.

