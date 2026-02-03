Zuzzurro Gaspare ricorda gli ultimi mesi | Ha combattuto fino alla fine

Nino 'Gaspare' Formicola ricorda gli ultimi mesi di Zuzzurro. Lo ha fatto ospite a La volta buona, parlando della lotta contro il tumore che ha portato via il suo amico e collega il 24 ottobre 2013. Gaspare ricorda le parole di Zuzzurro, che diceva: “Da soli valiamo mezzo, insieme valiamo per tre”. Un ricordo di una battaglia dura, combattuta fino alla fine.

(Adnkronos) – "Io gli dicevo sempre 'da soli valiamo mezzo, insieme valiamo per tre'". Nino 'Gaspare' Formicola, partner di Andrea Maria Cipriano Brambilla nello storico due 'Zuzzurro e Gaspare', è stato ospite oggi a La volta buona per ricordare l'amico e collega, morto il 24 ottobre del 2013 dopo una battaglia contro il tumore ai . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

