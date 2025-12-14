La Volta Buona le anticipazioni | Caterina Balivo intervista Mario Sechi

Durante la settimana dal 15 al 19 dicembre, La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, si immergerà nelle tradizioni e nell’atmosfera natalizia. Tra interviste e approfondimenti, Caterina Balivo incontrerà personaggi e protagonisti del mondo dello spettacolo, offrendo agli spettatori un viaggio tra musica, storie e ricordi legati alle festività natalizie.

Le tradizioni e l’atmosfera del Natale saranno al centro della settimana di La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle 14.00 su Rai 1. Negli incontri 'one to one', Caterina Balivo intervisterà Mario Sechi, direttore del quotidiano Libero e conduttore del programma di Rai Storia Magnifica Impresa  in cui racconta l’attualità politica e culturale del Paese, valorizzando i protagonisti della grande tradizione italiana. Tra gli ospiti musicali della settimana Eugenio Finardi, premiato come Artista Indipendente dell’Anno, in radio questo mese con il nuovo singolo 'I Venti della Luna' e in tour con tre spettacoli live che celebrano i cinquant’anni della sua carriera. Liberoquotidiano.it

