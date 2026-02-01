Lucia Ferrati cittadina dell’anno | coi classici fa sold out è lei la voce dei libri

Lucia Ferrati, cittadina dell’anno, si fa notare per il suo amore per i classici. Con le sue iniziative, riempie le sale e rende la cultura accessibile a tutti. È lei la voce dei libri, e questa volta ha conquistato anche il titolo di “cittadino dell’anno”.

Pesaro, 1 febbraio 2026 – Candidata al titolo di “cittadino dell’anno c’è Lucia Ferrati che dà voce ai libri e rende popolare la cultura. Con la sua associazione ‘La voce dei Libri’ contrasta in modo efficace l’ostinata allergia che hanno gli italiani per la lettura; ha divulgato migliaia di pagine della migliore letteratura e riempie sale con centinaia di persone, senza effetti speciali e molta sostanza, personificazione del principio secondo il quale per fare cultura non servono i soldi, ma le idee. “Oddio, servono anche i soldi – ribatte Ferrati, tra il serio e il faceto –: anche perché ad essere coinvolte nelle produzioni artistiche e culturali sono delle professionalità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

