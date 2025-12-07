La disperazione della madre che ha ucciso la figlia disabile le scuse in una lettera prima di togliersi la vita | Non ce la faccio più

«Scusatemi, ma non ce la faccio più. Chiedo perdono a tutti ». Queste sono le parole contenute nella lettera di scuse scritta da Lucia Pecoraro, 78 anni, di Corleone (Palermo), che sabato 6 dicembre ha strangolato la figlia disabile, Giuseppina Milone, di 47 anni, e poi si è impiccata nel terrazzo della loro abitazione. È la scena che si sono trovati i soccorritori quando ieri mattina hanno aperto la porta perché la donna non rispondeva alle chiamate dei familiari. A lanciare l’allarme erano stati i nipoti. La gestione della figlia da sola. Secondo molti conoscenti, la 78enne non avrebbe più retto al peso della gestione quotidiana della figlia, soprattutto dopo la morte del marito Salvatore, ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi. 🔗 Leggi su Open.online

