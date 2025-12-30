La battaglia Ue sulle regole del settore auto è nelle mani di un Paese che non ha mai prodotto auto

La revisione delle norme europee sul settore automobilistico sta suscitando un intenso confronto politico, con implicazioni significative per il futuro del comparto. Tuttavia, questa sfida si svolge tra Paesi che possiedono un ruolo diverso rispetto alla produzione di veicoli, sollevando questioni di influenza e priorità. La discussione, prevista nel 2026, rappresenta un momento chiave per definire il quadro regolamentare e le strategie di sviluppo nel settore auto europeo.

La revisione del regolamento europeo sulle auto si preannuncia la battaglia politica più accesa del 2026. A gestire i negoziati tra i 27 governi Ue sarà un Paese che un’industria automobilistica non ce l’ha e non l’ha mai avuta: Cipro. L’isola del Mediterraneo orientale ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea il 1° gennaio e la manterrà fino al 30 giugno 2026. Ed è proprio in questi sei mesi che si discuterà una delle questioni più divisive della recente politica europea: le regole per il settore automobilistico. La nuova proposta di von der Leyen sulle auto. Dopo mesi di pressione da parte dell’industria, la Commissione europea ha proposto di rimettere mano al regolamento che vieta la produzione di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035. 🔗 Leggi su Open.online

