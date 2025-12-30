La battaglia Ue sulle regole del settore auto è nelle mani di un Paese che non ha mai prodotto auto
La revisione delle norme europee sul settore automobilistico sta suscitando un intenso confronto politico, con implicazioni significative per il futuro del comparto. Tuttavia, questa sfida si svolge tra Paesi che possiedono un ruolo diverso rispetto alla produzione di veicoli, sollevando questioni di influenza e priorità. La discussione, prevista nel 2026, rappresenta un momento chiave per definire il quadro regolamentare e le strategie di sviluppo nel settore auto europeo.
La revisione del regolamento europeo sulle auto si preannuncia la battaglia politica più accesa del 2026. A gestire i negoziati tra i 27 governi Ue sarà un Paese che un’industria automobilistica non ce l’ha e non l’ha mai avuta: Cipro. L’isola del Mediterraneo orientale ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea il 1° gennaio e la manterrà fino al 30 giugno 2026. Ed è proprio in questi sei mesi che si discuterà una delle questioni più divisive della recente politica europea: le regole per il settore automobilistico. La nuova proposta di von der Leyen sulle auto. Dopo mesi di pressione da parte dell’industria, la Commissione europea ha proposto di rimettere mano al regolamento che vieta la produzione di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Niente stop alle auto a benzina, svolta Ue sulle auto elettriche nel 2035
Leggi anche: L’Ue pronta a riscrivere le regole sulle auto. Benzina, elettriche, biocarburanti: le scelte possibili e l’impatto su industria e ambiente
Ue, Moratti “La revisione del Green Deal è una battaglia vinta”.
La battaglia Ue sulle regole del settore auto è nelle mani di un Paese che non ha mai prodotto auto - Ora ha sei mesi di tempo per ricomporre la frattura fra Francia e Germania e mettere tutti d'accordo sulla decarbonizzazione ... open.online
Auto, Guidesi: “Retromarcia Ue? Una vittoria della Lombardia”/ “Danni sono chiari, ora servono regole chiare” - Auto, Guidesi sulla retromarcia Ue e la vittoria della Lombardia: "I suoi danni sono chiari, ora servono regole chiare. ilsussidiario.net
Auto a benzina, l’Ue cambia le regole: fino a quando si potranno comprare - L’Unione europea ha diffuso ufficialmente le nuove regole sulle emissioni per le auto vendute dal 2035, inserendo anche altri provvedimenti ... quifinanza.it
Come il Cybertruck è diventato un racconto ammonitore da 10 miliardi di dollari
Kyrgios-Sabalenka, l'australiano vince 'la battaglia dei sessi': la n.1 al mondo ko in due set Il match di esibizione si è giocato con regole speciali alla Coca Cola Arena di Dubai - facebook.com facebook
Cornet sulla Battaglia dei Sessi: "Queste regole sminuiscono il valore della Sabalenka, il tennis è messo in secondo piano" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.