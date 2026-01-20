Tessera sanitaria la nuova truffa | i messaggi di rinnovo sono falsi

Recentemente circolano email ingannevoli che segnalano il rinnovo della tessera sanitaria. Questi messaggi falsi sono progettati per sembrare ufficiali, ma hanno lo scopo di sottrarre dati personali e sensibili. È importante riconoscere queste truffe e non fornire informazioni a fonti non affidabili, proteggendo così la propria privacy e i propri dati.

Email false per il rinnovo della tessera sanitaria. Si tratta di messaggi ingannevoli, studiati per sembrare veri e ufficiali, ma che in realtà hanno l'obiettivo di sottrarre dati personali e sensibili a chi li riceve. Negli ultimi giorni il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo avviso di.

Se arriva una comunicazione che sembra provenire dal Ministero della Salute con l'invito a rinnovare la tessera sanitaria bisogna fare attenzione: potrebbe essere una truffa - Leggi e prassi / Pubblico x.com

