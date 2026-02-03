Dopo appena tre giorni di sospensione, gli attacchi contro le infrastrutture energetiche in Ucraina sono ripresi. La tregua, voluta dall’amministrazione Trump e confermata da Putin, si è rivelata fittizia. Da ieri a mezzanotte, le bombe sono tornate a colpire le reti di energia, lasciando metà della popolazione senza corrente. La pace promessa si è dissolta in fretta e ora si torna alla crisi di sempre.

La guerra in Europa orientale Il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi si terrà il prossimo vertice tra russi, ucraini e americani La guerra in Europa orientale Il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi si terrà il prossimo vertice tra russi, ucraini e americani La breve tregua energetica voluta da Donald Trump e accettata da Vladimir Putin è durata tre giorni, da ieri a mezzanotte gli attacchi contro le infrastrutture della rete elettrica sono riprese. Quattro regioni hanno già scontato i nuovi bombardamenti russi, le stesse che poi a quest’ora piangono morti e assistono i feriti: Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv e Cherkasy. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La tregua-farsa è già finita e metà Ucraina è di nuovo senza corrente

La vincitrice del Nobel ucraina Olena Matviichuk non ha usato mezzi termini per commentare la tregua proposta da Putin.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per il sostegno all’Ucraina, compreso l’invio di armi.

Guerra Israele, l'esperto: La tregua a Gaza è finita e Trump non tutelerà i palestinesi. Ecco che cosa dobbiamo aspettarciRiprendono i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza, lasciando sul campo morti, feriti e inquietanti interrogativi sul destino del popolo palestinese. Questi attacchi rappresentano un ... affaritaliani.it

UCRAINA/ Sto con Kiev, ma se Zelensky ha a cuore la gente ora prenda atto che la guerra è perdutaMentre USA e Russia parlano di affari l'Ucraina è al gelo. Un consiglio a Zelensky: referendum sulla cessione del Donbass ... ilsussidiario.net

Scaduta la tregua energetica tra Putin e Trump, l’Ucraina affronta un freddo record sotto la minaccia di nuovi raid. Con i colloqui di Abu Dhabi slittati al 4 febbraio, analizziamo con Antonella Scott se ci sia ancora spazio per una mediazione o se la pressione ru - facebook.com facebook

#TG2000 - #Ucraina, finita la #tregua per il freddo. Russi riprendono attacchi #2febbraio #Kiev #Peskov #Putin #Trump #Cremlino #Odessa #Zelensky #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 x.com