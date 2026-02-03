La tregua-farsa è già finita e metà Ucraina è di nuovo senza corrente

3 feb 2026

Dopo appena tre giorni di sospensione, gli attacchi contro le infrastrutture energetiche in Ucraina sono ripresi. La tregua, voluta dall’amministrazione Trump e confermata da Putin, si è rivelata fittizia. Da ieri a mezzanotte, le bombe sono tornate a colpire le reti di energia, lasciando metà della popolazione senza corrente. La pace promessa si è dissolta in fretta e ora si torna alla crisi di sempre.

La guerra in Europa orientale Il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi si terrà il prossimo vertice tra russi, ucraini e americani La guerra in Europa orientale Il 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi si terrà il prossimo vertice tra russi, ucraini e americani La breve tregua energetica voluta da Donald Trump e accettata da Vladimir Putin è durata tre giorni, da ieri a mezzanotte gli attacchi contro le infrastrutture della rete elettrica sono riprese. Quattro regioni hanno già scontato i nuovi bombardamenti russi, le stesse che poi a quest’ora piangono morti e assistono i feriti: Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv e Cherkasy. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

