La Nobel ucraina Matviichuk | La tregua del gelo di Putin una farsa I territori? Non cederemo mai

La vincitrice del Nobel ucraina Olena Matviichuk non ha usato mezzi termini per commentare la tregua proposta da Putin. Secondo lei, si tratta di una mossa senza basi concrete, un tentativo di ingannare l’opinione pubblica. La leader dell’organizzazione Center for Civil Liberties afferma che l’Ucraina non cederà mai i territori sotto attacco e che questa promessa di tregua è solo un inganno.

La vincitrice del Premio Nobel per la pace, Olena Matviichuk, leader dell’organizzazione ucraina Center for Civil Liberties, ha definito la tregua annunciata da Vladimir Putin durante l’inverno 2026 una “farsa” senza alcun fondamento reale. L’intervista, rilasciata dal corrispondente di Reuters in esclusiva a Kiev, mette in luce la profonda sfiducia del movimento civile ucraino verso le dichiarazioni della Russia, soprattutto in un periodo in cui le forze armate russe hanno intensificato i bombardamenti in diverse regioni del sud e dell’est del Paese. Matviichuk ha sottolineato che il cosiddetto “gelido armistizio” non ha portato alcun reale rallentamento delle operazioni belliche, né ha permesso il ritorno dei civili nelle aree occupate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In Ucraina, la tregua annunciata da Trump arriva dopo settimane di tensioni.

La notizia che Putin abbia frenato l’entusiasmo di Trump e abbia ridimensionato l’accordo sull’Ucraina si diffonde tra chi sperava in una vera tregua.

