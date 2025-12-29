Finita la farsa sull’Ucraina | la Lega vota il decreto con l’invio di armi
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per il sostegno all’Ucraina, compreso l’invio di armi. Tuttavia, il voto della Lega ha evidenziato ancora alcune divergenze all’interno della maggioranza. La decisione rappresenta un passaggio importante nella gestione della politica estera italiana, mantenendo comunque un clima di confronto e discussione tra le forze politiche coinvolte.
Il decreto legge sul sostegno all’Ucraina è stato approvato dal Consiglio dei ministri, ma il braccio di ferro con la Lega dei giorni passati regala ancora qualche altro momento di tensione. Nel comunicato della convocazione del Consiglio dei ministri si legge che all’ordine del giorno c’è lo schema di decreto legge “Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Guerra Ucraina, Conte: Su invio armi noi coerenti, Lega dice no e poi vota sì – Il video
Leggi anche: La farsa del decreto per l’Ucraina: sulle armi a Kiev non cambia nulla
Lega-FdI, è crisi in Comune: maggioranza in pezzi. «Finita l'alleanza con Fratelli d’Italia» - In casa Lega non hanno accettato gli attacchi dell’avvocato Crea, esponente dei meloniani, sulla gestione della sicurezza. ilgazzettino.it
Lega-FdI, è crisi in Comune: maggioranza in pezzi. «Finita l'alleanza con Fratelli d’Italia» - «Le prese di posizione e le modalità di Fabio Crea mettono di fatto FdI fuori dalla maggioranza - ilgazzettino.it
La farsa è finita. L’editoriale di Stefano Rizzuti - facebook.com facebook
NBA - Giannis torna, domina, aiuta i Bucks a vincere a Chicago e poi, per non farsi mancare nulla, schiaccia a a partita già finita innescando il caos x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.