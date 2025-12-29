Finita la farsa sull’Ucraina | la Lega vota il decreto con l’invio di armi

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per il sostegno all’Ucraina, compreso l’invio di armi. Tuttavia, il voto della Lega ha evidenziato ancora alcune divergenze all’interno della maggioranza. La decisione rappresenta un passaggio importante nella gestione della politica estera italiana, mantenendo comunque un clima di confronto e discussione tra le forze politiche coinvolte.

