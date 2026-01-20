Al WEF 2026 di Davos, si discutono temi chiave come dazi commerciali, accordi internazionali e le implicazioni per Europa e Italia. Tra critiche di Macron a Trump e commenti di Von Der Leyen sui dazi, il meeting evidenzia le sfide geopolitiche e economiche attuali, influenzando le future decisioni politiche e commerciali delle nazioni coinvolte.

(Federico Fubini, inviato a Davos) Attacca Emmanuel Macron, ancora una volta con il pensiero rivolto a Donald Trump: «Credo che siamo in tempi di cambiamento. Ma allo stesso tempo vediamo molto investimenti e la rivoluzione in corso. Il mio messaggio è: non siamo timidi, non dividiamoci, non lasciamo che il mondo sia deciso da chi ha il più grande ego o il più grande non-so-cosa. Non dimentichiamo il problema del cambio climatico. Davos è stata fondata come un luogo di discussione in cui tutti sono rispettati, concentriamoci su una maggiore cooperazione per dare pace, prosperità e decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Frecciate e occhiali a specchio, Macron attacca Trump: "Vuole un'Europa vassalla, è inaccettabile". Von Der Leyen: "Errore i dazi"

Von Der Leyen a Trump: «I nuovi dazi sono un errore. La nostra risposta sarà unita, inflessibile, proporzionale»All'apertura del WEF 2026 a Davos, si discute delle recenti tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, con Von Der Leyen che ha criticato i nuovi dazi di Trump, definendoli un errore.

Von der Leyen non cede alle minacce di Trump: “Sull’Artico si lavori insieme, i dazi sono un errore”Ursula von der Leyen ha ribadito l'importanza di collaborare sull’Artico, respingendo le minacce di Donald Trump.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Macron attacca Trump sulla Groenlandia

Sigfrido Ranucci risponde a tono alle frecciate di Luca Barbareschi. #sigfridoranucci #lucabarbareschi #tv facebook