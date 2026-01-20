Al Forum di Davos, le dichiarazioni dei leader europei si concentrano sulle tensioni con gli Stati Uniti. Macron ha criticato le intenzioni di Trump, definendole inaccettabili, mentre von der Leyen ha commentato i dazi come un errore. L’attenzione si focalizza sulle conseguenze delle politiche americane, tra minacce commerciali e tensioni diplomatiche, che influenzano il dialogo internazionale e le relazioni tra Europa e Stati Uniti.

DAVOS (SVIZZERA) – Gli Stati Uniti al centro del World Economic Forum di Davos. Non solo perchè hanno preso una chiesa sconsacrata per farci il loro quartier generale, ma soprattutto per l'”assalto” di Trump alla Groenlandia, con minaccia di dazi annessa, e la lettera scritta dal tycoon al primo ministro norvegese, dove si dichiara deluso da “non aver ricevuto il premio Nobel” e quindi “non pensa più alla pace”. L’attacco diretto a Trump è arrivato dal presidente francese, Emmanuel Macron, sconcertato dall’annuncio, per esempio di un 200% sullo champagne. Che ha detto: “I nuovi dazi sono inaccettabili soprattutto se usati come leva contro la sovranità territoriale”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Forum di Davos, Macron: “Trump vuole un’Europa vassalla. Inaccettabile”. Von der Leyen: “Un errore i dazi”

Frecciate e occhiali a specchio, Macron attacca Trump: "Vuole un'Europa vassalla, è inaccettabile". Von Der Leyen: "Errore i dazi"Al WEF 2026 di Davos, si discutono temi chiave come dazi commerciali, accordi internazionali e le implicazioni per Europa e Italia.

Von der Leyen a Davos: «I dazi di Trump sono un errore, la nostra risposta sarà ferma». E sulla Groenlandia: «L’Ue pronta a investire»In occasione del Forum di Davos, Ursula von der Leyen ha commentato i recenti dazi proposti da Donald Trump, definendoli un errore, soprattutto tra alleati storici.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Davos 2026, quello che conta è fuori dalla sala; Emmanuel Macron sarà presente al WEF di Davos; Trump: dazi al 200% su champagne e vini francesi contro Macron che esce dal board Gaza; World Economic Forum a Davos, edizione 2026 all'insegna della tensione con Trump sulla Groenlandia - Davos ritira l'invito all'Iran dopo i morti nelle proteste.

Macron a Davos avverte l’Europa: Rischiamo un mondo senza regole - Dal palco di Davos Macron punge Trump su guerre e dazi Usa e avverte l’Europa: Rischiamo un mondo senza regole, serve più sovranità e multilateralismo ... adnkronos.com

Macron e gli occhiali a specchio a Davos, perché il presidente francese li sta indossando? La spiegazione - Emmanuel Macron si è presentato anche oggi, 20 gennaio, al World Economic Forum di Davos con un vistoso paio di occhiali da sole con lenti ... msn.com

Copertura esclusiva con tutti gli aggiornamenti dal forum di Davos, un evento fondamentale che riunisce i leader mondiale di diversi settori della società x.com

Macron parla al World Economic Forum di Davos: "Calpestato il diritto internazionale, il mondo scivola verso la legge del più forte. L'Ue non esiti a usa strumento anti-coercizione contro le minacce Usa" - facebook.com facebook