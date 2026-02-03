La storia di Samaneh Beyrami Baher l’architetto con gli sci ai piedi per la libertà dell’Iran
Samaneh Beyrami Baher, l’architetto iraniana con la passione per lo sci, racconta la sua storia a Milano. Da bambina indossava un costume da bagno, oggi porta gli sci ai piedi per difendere la libertà nel suo Paese. Due mondi opposti, ma entrambi hanno segnato la sua vita e i suoi sogni.
Milano – Dal costume da bagno che indossava da bambina alla tuta da sci di oggi. Due mondi sportivi lontani, ma che hanno trasformato la delusione in un grande sogno. Sportiva sin da piccola, generosa, coraggiosa. Si fa voler bene da tutti Samaneh Beyrami Baher, iraniana con residenza a Marbella dove nella vita di tutti i giorni fa l’architetto e la personal-trainer. Ma a 34 anni è pronta per la sua seconda Olimpiade, dopo essere stata portabandiera dello Stato islamico a PyeongChang 2018. Si dice che potrebbe esserlo anche per Milano-Cortina, e questo per lei sarebbe un motivo d’orgoglio per chi fra pochi giorni sarà impegnata nella 5 chilometri di sci di fondo con il cuore in tempesta, visto che dall’8 gennaio 90 milioni di iraniani sono stati costretti al blackout digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
