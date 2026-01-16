Il salto con gli sci continua a sorprendere, questa volta con la partecipazione della Cina tra le contendenti. Nika Prevc conferma il suo talento, dimostrando ancora una volta la sua superiorità. Tra le atlete italiane, Zanitzer si distingue come la migliore rappresentante nazionale. Un risultato che sottolinea l’importanza di un impegno costante e della crescita continua in questo sport.

Non c’è niente da fare: Nika Prevc, quando decide di essere superiore, lo fa e senza troppe storie va a vincere. Accade anche sul trampolino grande di Zhangjiakou, in Cina, dove il dominio è totale: 136.5 e 130 metri nelle due serie per 123.8 e 121.8 punti, nettamente entrambi migliori salti per un 245.6 che non ammette nessun tipo di replica. Per la slovena il fatto di ripetersi in Coppa del Mondo suona sempre di più vicino al concetto di formalità. Al secondo posto quella che si era accreditata come avversaria principale, ma che, al momento, non è in grado di tenere il passo (come nessuna, del resto): la giapponese Nozomi Maruyama chiude con un 221. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci: anche la Cina ai piedi di Nika Prevc. Zanitzer migliore italiana

Leggi anche: Salto con gli sci: Nika Prevc profeta in patria a Ljubno, Sieff e Zanitzer nelle 30

Leggi anche: Salto con gli sci, Nika Prevc beffa Eder anche in gara-2 a Villach e va in fuga nella generale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Salto con gli sci: anche la Cina ai piedi di Nika Prevc. Zanitzer migliore italiana - Non c'è niente da fare: Nika Prevc, quando decide di essere superiore, lo fa e senza troppe storie va a vincere. oasport.it

Salto con gli sci, la Coppa del Mondo femminile torna in Cina. Novità assoluta Large Hill - Per la Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci, la trasferta in Asia è una consuetudine del mese di gennaio. oasport.it