La storia di Rana Verona raccontata nella serie Dazn Mai Molar

Il 31 gennaio ha debuttato in esclusiva su Dazn “Mai Molar”, il primo docu-reality italiano che ha come protagonista la pallavolo e in particolare i gialloblù della Rana Verona. La serie si articola in cinque episodi ed è accessibile gratuitamente sulla piattaforma, sia per gli abbonati sia per chi non possiede un abbonamento. Il progetto editoriale, prodotto da Diaviva con la regia di Michele Cardano e Francesco Bolognesi, descrive il percorso del club veronese attraverso una narrazione che mette al centro i valori della disciplina sportiva. Il racconto documenta la storia recente della pallavolo a Verona, partendo dal 2021 quando la realtà locale rischiò di scomparire a causa delle restrizioni legate alla pandemia.🔗 Leggi su Veronasera.it

