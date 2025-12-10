Valanga Rosa la storia mai raccontata che ha cambiato per sempre lo sci femminile

La Valanga Rosa rappresenta un capitolo fondamentale nella storia dello sci femminile, ora affrontato per la prima volta in un libro scritto. Adriana Riccomagno, giornalista e autrice, ripercorre gli eventi e le influenze di questo fenomeno, offrendo una narrazione approfondita e documentata. Il volume, intitolato

Per la prima volta in un testo scritto viene raccontato il fenomeno della Valanga Rosa. A compiere questa ricostruzione è la giornalista Adriana Riccomagno che ha pubblicato per Cose Note Edizioni il libro Che storia! La Valanga Rosa, con prefazione del consigliere nazionale Ussi Matteo Contessa. Offerta Adriana Riccomagno, Che storia! La Valanga Rosa 18,00 EUR?5% 17,10 EUR Acquista su Amazon Tramite interviste ai protagonisti, resoconti e un’indagine storica, il libro racconta il percorso che – anche grazie alle battaglie per la parità di genere – a partire dalla seconda metà degli anni ‘70 ha portato le atlete italiane in vetta allo sci mondiale, a partire dalle medaglie olimpiche di Claudia Giordani e Paola Magoni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Valanga Rosa, la storia mai raccontata che ha cambiato per sempre lo sci femminile

Valanga Rosa, la storia mai raccontata che ha cambiato per sempre lo sci femminile - La Valanga Rosa”, il primo in assoluto che parla di questo fenomeno sportivo e di riscatto femminile. Lo riporta dilei.it

“Che storia! La Valanga Rosa”: al Circolo della Stampa il primo libro sull’epopea dello sci femminile azzurro - La Valanga Rosa” il libro della giornalista Adriana Riccomagno che verrà presentato oggi giovedì ... Come scrive zipnews.it

A 3.000 metri, sul Presena, è tornato un pezzo di storia dello sci italiano. Claudia Giordani e le sciatrici della Valanga Rosa 1974–1985 hanno consegnato una targa al direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale, Michele Bertolini: un gesto che racconta il leg Vai su Facebook