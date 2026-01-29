Su DAZN debutta “Mai Molar”, il primo docu-reality italiano dedicato alla pallavolo. La serie segue la squadra di Superlega Rana Verona, che cerca di risollevarsi dopo un periodo difficile. In cinque episodi, si vede come i giocatori affrontano le sfide sportive e personali, cercando di tornare a vincere e a credere nel loro sogno.

Arriva su DAZN “Mai Molar”, il primo docu-reality italiano interamente dedicato alla pallavolo. La serie, composta da cinque episodi, segue una stagione della squadra di Superlega Rana Verona, raccontandone il percorso sportivo e umano dopo un periodo di profonda difficoltà. Il progetto ripercorre la fase più delicata della pallavolo veronese, iniziata nel 2021, quando le conseguenze della pandemia avevano messo a rischio la continuità del club. Da quella crisi nasce Verona Volley, una nuova società costruita con l’obiettivo di rilanciare il progetto sportivo e ridefinirne identità e valori. Il racconto si sviluppa tra partite, allenamenti e momenti fuori dal campo, mostrando le dinamiche tipiche di uno sport di squadra: il rapporto tra compagni, le tensioni interne, gli infortuni, le sconfitte e le vittorie che segnano la stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Mai Molar”, il primo docu-reality italiano sulla pallavolo debutta su DAZN

Approfondimenti su Rana Verona

Da gennaio, su Dazn, sarà disponibile gratuitamente

Ultime notizie su Rana Verona

