La Stagione 01 di Call of Duty | Black Ops 7 e Warzone è ora disponibile con tante novità

Il team di Call of Duty ha lanciato ieri la Stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone, la più grande di sempre. Giocatori e giocatrici troveranno un’ondata di novità, con una massiccia di nuove mappe, modalità, operatori ed eventi da sperimentare. Black Ops 7 Endgame: Avalon in festa e nuove abilità La modalità “Endgame” (accessibile dal 21 novembre) si arricchisce con nuovi Eventi Mondiali, abilità esotiche da sbloccare e l’atmosfera festiva di CODMAS in Avalon, con palle di neve e pacchi regalo. Multigiocatore di Black Ops 7: un’esplosione di novità Immergetevi subito in più di 6 nuove mappe, tra cui le inedite Fate, Utopia, Odysseus e la rimasterizzata Standoff, con Sleighjacked e Winter Raid in arrivo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - La Stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone è ora disponibile con tante novità

