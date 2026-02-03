Alla Camera, Francesca Albanese ribadisce che l’antisemitismo viene usato come strumento politico e avverte: mina la democrazia. La relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi ha presentato il suo nuovo rapporto, intitolato

La sinistra continua a serrare le file attorno a Francesca Albanese. La relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi è stata invitata ad una conferenza stampa alla Camera per la presentazione del suo nuovo rapporto, dal titolo "Genocidio di Gaza: un crimine collettivo". Hanno partecipato i deputati del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, Dario Carotenuto e Carmela Auriemma, il senatore di Avs Peppe De Cristofaro e il deputato del Pd Arturo Scotto. A Montecitorio, è andata in scena la solita accusa all'Occidente tutto, compreso il nostro Paese, con l'ormai usuale paraocchi sulle cause del conflitto e sui crimini perpetrati dai terroristi di Hamas, i primi - lo ricordiamo - ad esporre la popolazione palestinese ai pericoli e alle sofferenze della guerra, così come sui legami di Albanese con noti membri dell'organizzazione criminale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sparata di Albanese alla Camera: "Antisemitismo strumentalizzato, mina la democrazia"

