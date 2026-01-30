Vannacci si scaglia contro la Camera: “La democrazia è stata calpestata”. Il generale chiede a Mattarella di intervenire, mentre a Montecitorio si interrompe bruscamente una conferenza sulla remigrazione. La tensione sale e i presenti assistono a un caos inaspettato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla conferenza sulla remigrazione a Montecitorio. “Oggi, a Montecitorio, la democrazia è morta ”. Con queste parole Roberto Vannacci ha affidato a un lungo post sui social il suo commento alla cancellazione della conferenza stampa del comitato “Remigrazione e riconquista”, prevista alla Camera dei deputati e poi annullata. L’appello al Presidente della Repubblica. Nel suo intervento, il vicesegretario della Lega denuncia apertamente una violazione della libertà di espressione e chiama in causa il Presidente della Repubblica. Vannacci auspica un intervento deciso di Sergio Mattarella, ricordandone il ruolo di garante e custode della Costituzione, e invita a riprogrammare l’incontro che non ha potuto svolgersi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vannacci tuona: “Alla Camera la democrazia è stata calpestata, Mattarella intervenga”

Approfondimenti su Vannacci Matteo

Questa mattina a Montecitorio un deputato di Fratelli d’Italia è stato fermamente bloccato mentre cercava di parlare durante una seduta.

La conferenza stampa alla Camera sul tema della remigrazione è stata cancellata all’ultimo minuto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Matteo

Argomenti discussi: CasaPound e la Remigrazione sbarcano alla Camera. L’invito del leghista (e vannacciano) Furgiuele; CARREFOUR L’AQUILA: DIPENDENTE FINISCE AL PRONTO SOCCORSO, TUONA L’UGL; Fontana contro Vannacci ma per Salvini può restare | ci chiariremo; Lega altolà a Vannacci | Chiarimenti sul simbolo Vertice chiave con Salvini.

Vannacci, alla Camera è morta la democrazia, Mattarella intervenga(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Oggi a Montecitorio è morta la democrazia. E' il titolo del lungo post di Roberto Vannacci che su Facebook commenta la conferenza stampa del comitato 'Remigrazione e riconqui ... msn.com

CasaPound alla Camera, muro delle opposizioni. Fontana: InopportunoOggi l’evento sulla remigrazione. Pressing del presidente di Montecitorio sull’organizzatore Furgiuele. E lui: Non sono fuorilegge ... repubblica.it

Diego Fusaro: Scoop! Il generale Vannacci sta per fondare il suo partito! - facebook.com facebook