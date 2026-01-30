Vannacci attacca duramente la Camera, sostenendo che la democrazia sia ormai morta. In un intervento acceso, l’ex generale denuncia come, secondo lui, solo una parte del parlamento decida chi può parlare e chi no. Vannacci chiede l’intervento di Mattarella, accusando le istituzioni di aver aperto la strada a una forma di tirannia. La sua voce si aggiunge a un clima di crescente tensione politica.

30 genn 2026 – “Ad un parlamentare della Repubblica è stato impedito con la forza di poter democraticamente esprimere le sue opinioni in uno spazio della Camera dei Deputati ed in un evento regolarmente autorizzato, programmato e pianificato. Una formazione chiassosa di parlamentari di sinistra, guidati da Angelo Bonelli, hanno occupato l’aula causando problemi di sicurezza e facendo annullare non solo quella ma tutte le conferenze stampa organizzate nella giornata di oggi. Quando si lascia decidere ad una sola fazione del parlamento chi può parlare e chi no, la democrazia è morta e la tirannia impera. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Vannacci: ‘alla Camera è morta la democrazia, Mattarella intervenga’

Questa mattina a Montecitorio un deputato di Fratelli d’Italia è stato fermamente bloccato mentre cercava di parlare durante una seduta.

Vannacci si scaglia contro la Camera: “La democrazia è stata calpestata”.

Tensione alla Camera dei Deputati: salta la conferenza Remigrazione e riconquistaFurgiuele (Lega): Gli antidemocratici del centro-sinistra, con il loro atteggiamento, per motivi di sicurezza, hanno indotto il Presidente della Camera allo stop. Vannacci: Oggi a Montecitorio è mo ... rainews.it

Vannacci, alla Camera è morta la democrazia, Mattarella intervenga(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Oggi a Montecitorio è morta la democrazia. E' il titolo del lungo post di Roberto Vannacci che su Facebook commenta la conferenza stampa del comitato 'Remigrazione e riconqui ... msn.com

Questa è l'arroganza dei fan di vannacci che avrebbero voluto fare alla Camera una conferenza stampa sulla remigrazione. Ora e sempre Resistenza! facebook

Sala occupata: annullato l'evento di CasaPound alla Camera. Furgiuele: "Ci riproverò! Vannacci è con me". I parlamentari di Pd, M5s e Avs occupano la sala stampa della Camera cantando Bella Ciao e Fischia il Vento. x.com