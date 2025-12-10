australia entrato in vigore oggi il divieto social per i minori di 16 anni

In Australia, è entrato in vigore oggi, 10 dicembre, il nuovo divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. La misura mira a tutelare i giovani dagli effetti negativi delle piattaforme digitali, promuovendo un uso più sicuro e consapevole dei social network tra i più giovani.

È entrato in vigore oggi, 10 dicembre, in Australia il divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. “Questo è il giorno in cui le famiglie australiane riprendono il potere dalle grandi aziende tecnologiche e affermano il diritto dei bambini di essere bambini e dei genitori di avere maggiore tranquillità”, ha detto il primo ministro Anthony Albanese all’Australian Broadcasting Corp. Il premier: “Riforma che cambierà la vita ai bambini”. “Questa riforma cambierà la vita per i bambini australiani, consentendo loro di vivere semplicemente la loro infanzia, e per i genitori australiani, consentendo loro di avere maggiore tranquillità”, ha poi affermato a un raduno di sostenitori della riforma a Sydney, tra cui genitori che incolpano i social per il suicidio del figlio, “ma anche per la comunità globale, che guarda all’Australia e dice: beh, se l’Australia può farlo, perché noi non possiamo?”. 🔗 Leggi su Lapresse.it