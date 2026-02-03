Charles Spencer ha portato a termine la separazione dalla moglie Karen, dopo 13 anni di matrimonio. Ora, con la fine della relazione, si parla di una possibile futura contessa di Althorp per la sua nuova compagna, Cat. La notizia circola tra amici e ambienti della nobiltà, mentre il conte si dedica ai nuovi progetti di vita.

D opo un’unione durata 13 anni e un biennio di intense trattative, C harles Spencer, fratellino di Lady Diana e conte di Althorp, è finalmente riuscito a finalizzare la sua separazione dalla moglie Karen. I dettagli finanziari non sono ancora chiari: pare che, nonostante i due non siano ormai più marito e moglie da dicembre, gli avvocati di entrambe le parti stiano ancora faticando a trovare un accordo che soddisfi entrambi. In gioco ci sono proprietà e interessi economici piuttosto ingenti. Althorp, la dimora ancestrale degli Spencer, rimane invece al conte. Ma la cosa più importante per Charles è che ora, a 61 anni, è libero di risposarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La separazione dalla terza moglie è stata finalizzata. E la nuova fidanzata Cat potrebbe presto diventare contessa di Althorp

Approfondimenti su Althorp Contessa

Raniero Monaco di Lapio ha recentemente condiviso a Verissimo il suo sentimento per Beatrice Olla, confermando un legame forte e autentico.

Mario Monti ha suggerito che Meloni potrebbe assumere un ruolo di leadership nella futura unificazione europea.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Althorp Contessa

Argomenti discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Referendum sulla riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare; Comunicazione Italiana.

"LA BUSSOLA DEL GENITORE. FAMIGLIE CHE CAMBIANO: COME AFFRONTARE LA SEPARAZIONE IN FAMIGLIA" Farà tappa anche a Casamassima il percorso di incontri dedicato al sostegno delle famiglie nei momenti di cambiamento: l'appuntamento è - facebook.com facebook

Dice Luciano Violante, sul Corriere della Sera, che la separazione delle carriere negli altri Paesi è fondata sul controllo politico del pm, «per evitare che la separatezza ne faccia un arbitro incontrollato e incontrollabile dei diritti e delle libertà dei cittadini, come x.com