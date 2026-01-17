Chi è la fidanzata di Raniero Monaco di Lapio Beatrice Olla | Sono stato subito bene con lei e vorrei presto diventare padre

Raniero Monaco di Lapio ha recentemente condiviso a Verissimo il suo sentimento per Beatrice Olla, confermando un legame forte e autentico. L’attore ha espresso il suo amore e il desiderio di diventare presto padre, sottolineando quanto si sia trovato subito bene con la sua compagna. La coppia rappresenta per lui un percorso di crescita e stabilità, caratterizzato da sincerità e affetto.

Raniero Monaco di Lapio parla a Verissimo dell'amore per la compagna Beatrice Olla. "Sono innamorato", afferma l'attore. Beatrice Olla fa coppia oramai da qualche anno con Raniero Monaco di Lapio: la 30enne ballerina e attrice capitolina, da tempo protagonista sui palcoscenici dei teatri e anche con apparizioni sul piccolo schermo e al cinema, è molto riservata al pari del suo compagno a proposito della loro relazione ma quanto non ha impedito loro ad esempio di mostrarsi sovente sui social e di partecipare in coppia al talent show "Dance Dance Dance" prima di essere eliminati dopo qualche puntata.

