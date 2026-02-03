La sentenza del tribunale | Il sindaco è indagato Dillinger condannato a risarcire Peracchini

La decisione del tribunale è arrivata: il sindaco è ufficialmente indagato. La vicenda ha scosso la politica locale, mentre Dillinger è stato condannato a risarcire Peracchini. La situazione si fa sempre più complicata e il caso continua a tenere banco nella regione.

Divenne suo malgrado uno degli indagati eccellenti del ' Liguria gate ' che nella primavera 2024 terremotò la Regione Liguria. Un errore macroscopico, quello commesso da Dilingernews.it – il sito internet legato a doppio filo con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona – che nei post Instagram così come nell'articolo pubblicato sul web scambiò l'allora capo di gabinetto ed ex sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani (effettivamente coinvolto nelle indagini) con il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, che nulla c'entrava con quella maxi inchiesta. Il primo cittadino non ci ha pensato due volte, citando in giudizio per diffamazione la Dillinger Srl e ottenendo un risarcimento di 40mila euro dal tribunale della Spezia.

