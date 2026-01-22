La Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna del Ministero della Giustizia a risarcire la famiglia di Salvatore Antonio Monda, morto nel 2011 per tumore ai polmoni, a causa del fumo passivo sul luogo di lavoro. La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità e tutela dei lavoratori, ritenuta da Sappe una decisione “spartiacque” nel settore penitenziario e delle cause di morte sul lavoro.

Si tratta di morte sul lavoro. L’appello del Ministero della giustizia è stato rigettato, e la seconda sezione civile della Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna a risarcire la famiglia di Salvatore Antonio Monda, morto nel 2011 a causa di un tumore ai polmoni. L’uomo aveva 44 anni ed era un agente di polizia penitenziaria: la causa del suo male è stato il fumo passivo respirato in vent’anni di servizio nelle carceri di Milano, Taranto e Lecce. I giudici hanno riconosciuto alla famiglia un risarcimento di circa 1 milione di euro: un danno patrimoniale da più di 647mila e “il danno da perdita del rapporto parentale ” pari a 294mila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agente penitenziario morto per fumo passivo: ministero condannato a risarcire la famiglia. Sappe: “Sentenza spartiacque”

