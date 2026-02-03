La sede francese di X di è stata perquisita dall’unità anticrimine di Parigi

La sede francese di X è stata perquisita questa mattina dall’unità anticrimine di Parigi. Le autorità hanno fatto irruzione negli uffici, cercando documenti e materiali legati a un’indagine sui presunti reati informatici. Elon Musk e l’ex amministratore delegato sono stati convocati per essere interrogati. La scena si è svolta in modo rapido, senza incidenti. Ora si attendono sviluppi sulle accuse che coinvolgono la piattaforma social.

I procuratori hanno fatto irruzione nella sede francese della piattaforma social media X. Le autorità hannp convocato l'attuale proprietario, il magnate Elon Musk, e l'ex amministratore delegato dell'azienda, per interrogarli nell'ambito di un'indagine su presunti reati informatici. "È in corso una perquisizione da parte dell'unità anticrimine informatico della procura di Parigi, dell'unità informatica della polizia nazionale e di Europol", ha dichiarato la procura di Parigi in un post sui social. In una nota, si legge che Musk e Linda Yaccarino sarebbero stati convocati per un "interrogatorio volontario" nella loro veste di "gestori de facto e de jure della piattaforma X al momento dei fatti".

