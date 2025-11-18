Notte fonda per la Sba Fioravanti altra sconfitta
AREZZO Notte fonda in casa Centro Tecnico BM Arezzo. In Piemonte, contro Borgomanero, è arrivata domenica sera la quinta sconfitta consecutiva, la settima in otto turni di serie B interregionale e la più pesante, finora, in termini di punteggio. I padroni di casa, infatti, si sono imposti 91-66 al termine di un incontro condotto dall’inizio alla fine, senza che mai gli amaranto riuscissero a mettere la testa avanti. A metà primo quarto i padroni di casa hanno già piazzato un break di 13-4 che costringe coach Fioravanti a chiamare un timeout. L’inerzia però non cambia e la Sba è sotto di nove punti alla prima sirena (23-14). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
