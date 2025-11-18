Notte fonda per la Sba Fioravanti altra sconfitta

Sport.quotidiano.net | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO Notte fonda in casa Centro Tecnico BM Arezzo. In Piemonte, contro Borgomanero, è arrivata domenica sera la quinta sconfitta consecutiva, la settima in otto turni di serie B interregionale e la più pesante, finora, in termini di punteggio. I padroni di casa, infatti, si sono imposti 91-66 al termine di un incontro condotto dall’inizio alla fine, senza che mai gli amaranto riuscissero a mettere la testa avanti. A metà primo quarto i padroni di casa hanno già piazzato un break di 13-4 che costringe coach Fioravanti a chiamare un timeout. L’inerzia però non cambia e la Sba è sotto di nove punti alla prima sirena (23-14). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

notte fonda per la sba fioravanti altra sconfitta

© Sport.quotidiano.net - Notte fonda per la Sba. Fioravanti, altra sconfitta

Altri contenuti sullo stesso argomento

notte fonda sba fioravantiNotte fonda per la Sba. Fioravanti, altra sconfitta - In Piemonte, contro Borgomanero, è arrivata domenica sera la quinta sconfitta consecutiva, la settima in otto turni di serie B interregionale e la ... Segnala sport.quotidiano.net

La Sba punta tutto su Toia. Fioravanti cerca il colpo - AREZZOTrasferta in Liguria per il Centro Servizi BM Arezzo, che per il sesto turno di serie B interregionale fa visita oggi allo Spezia Basket Club con palla a due alle 18. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Fonda Sba Fioravanti